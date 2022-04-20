Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Аргентинский игрок «ПСЖ» Лионель Месси продолжит выступать в парижском клубе в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

У Месси остаётся ещё год контракта с «ПСЖ», и сторона игрока была удивлена спекуляциями вокруг его будущего. По информации издания, у аргентинца ни разу не возникало мыслей об уходе из «ПСЖ».

Ранее появилась информация о том, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси.

Сегодня, 20 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Анже». Участие Месси в этом матче находится под вопросом из-за повреждения. В случае победы в этой игре парижане могут официально оформить чемпионский титул в Лиге 1 сезона-2021/2022.