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Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон
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Аргентинский игрок «ПСЖ» Лионель Месси продолжит выступать в парижском клубе в следующем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

У Месси остаётся ещё год контракта с «ПСЖ», и сторона игрока была удивлена спекуляциями вокруг его будущего. По информации издания, у аргентинца ни разу не возникало мыслей об уходе из «ПСЖ».

Ранее появилась информация о том, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси.

Сегодня, 20 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Анже». Участие Месси в этом матче находится под вопросом из-за повреждения. В случае победы в этой игре парижане могут официально оформить чемпионский титул в Лиге 1 сезона-2021/2022.

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