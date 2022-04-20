«ПСЖ» сообщил Серхио Рамосу, что он не входит в планы клуба на следующий сезон
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Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос летом может покинуть парижский клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
Согласно сведениям источника, руководство клуба проинформировало 36-летнего защитника об этом решении, и оно связано, в том числе, с многочисленными травмами, которые оставляли игрока за пределами основного состава на протяжении большей части этой кампании.
Нынешний контракт Серхио Рамоса с французской командой рассчитан до лета 2023 года, но «ПСЖ» готов расстаться с ним уже по окончании этого сезона.
Сам Рамос, по информации издания, намерен остаться на «Парк де Пренс» и бороться за своё место в составе.
Подписывая Рамоса, руководители «ПСЖ» надеялись, что испанец поможет парижскому клубу лучше выступить в Лиге чемпионов УЕФА.
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