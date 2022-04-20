Сегодня, 20 апреля, проходит матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 идёт на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Зенит».



Дуглас Сантос сравнял счёт в игре на 71-й минуте. Юри Алберто сделал передачу под забегание Данила Кругового, тот от левого края штрафной прострелил в центр, Алан Цараев в подкате попытался прервать атаку, но Дуглас Сантос подхватил мяч, продвинулся чуть вперёд и с близкого расстояния расстрелял ворота.

В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.