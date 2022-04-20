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Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче «Спартака» в 1/4 финала Кубка России с ЦСКА

Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче «Спартака» в 1/4 финала Кубка России с ЦСКА
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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 с ЦСКА.

«Мы тренируемся, чтобы преодолевать сложности, поэтому сегодня мы должны выйти на поле, мы должны биться. Нужно сделать всё, чтобы победить.

Я уже говорил, что у нас большой состав, у нас много молодых игроков. Сегодня вы увидите их на поле.

Предыдущие матчи сегодня не влияют, каждое дерби особенное, поэтому нам нужно выходить и биться за трофей», — сказал Ваноли в интервью «Матч-Премьер».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

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