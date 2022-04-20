Два клуба ФНЛ вышли в полуфинал Кубка России
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Два клуба из Футбольной национальной лиги примут участие в полуфинале Кубка России.
Сегодня «Алания», занимающая шестое место в первой лиге, на своём поле обыграла «Зенит», лидирующий в Российской Премьер-Лиге, а «Рубин» уступил «Енисею», идущему на четвёртой строчке в ФНЛ. Отметим, что вчера «Балтика», также выступающая в ФНЛ, в серии пенальти проиграла «Динамо».
Владикавказцы сравняли счёт в игре прямым ударом со штрафного — на 92-й минуте отличился Николай Гиоргобиани. Нападающий со штрафного здорово пробил над стенкой, направив мяч в угол ворот. В 1/8 финала Кубка России «Алания» обыграла тульский «Арсенал» со счётом 1:0, а «Зенит» разгромил «КАМАЗ» (6:0). Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».
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