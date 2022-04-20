Кофрие: дерби — это всегда битва. Мы ведём 1:0, но нужно продолжать в том же духе

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался в перерыве матча 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак» (0:1).



«Мы сделали выводы по итогам прошлой недели. Кроме того, это дерби. Дерби – это всегда битва, мы должны биться. Мы вышли на поле с огнём. Да, мы ведём 1:0, но нужно продолжать в том же духе. Ничего ещё не закончено», — сказал Кофрие в интервью «Матч-Премьер».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».



Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогают ему Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).



На стадии 1/8 финала красно-белые на своём поле разгромили «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).

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