Агент Ваноли считает, что «Спартак» выиграет Кубок России
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Андреа Д’Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
«Именно в этом матче было очень важно победить. В той непростой ситуации, в которой оказался «Спартак», Ваноли очень хорошо справляется со своей работой. Думаю, красно-белые выиграют Кубок!» — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка (следующий соперник команды Ваноли определится позднее), а ЦСКА завершил участие в турнире. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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