Бензема не реализовал 2 пенальти за 7 минут в игре с «Осасуной». Оба удара отразил вратарь

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не смог реализовать два пенальти в матче 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 (идёт второй тайм, счёт 2:1 в пользу «сливочных»).



В первый раз француз подошёл к точке на 52-й минуте встречи. Удар форварда отразил вратарь Серхио Эррера. Через семь минут Бензема снова взял мяч, для того чтобы пробить пенальти, но и в этот раз Эррера выручил свою команду.

Эррера отражает удар Бензема:

Бензема не забивает второй пенальти в матче:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Реал».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.



«Осасуна» располагается на девятом месте в турнире. Команда Хагобы Аррасате набрала 44 очка в 32 играх чемпионата. «Реал» лидирует в первенстве. Подопечные Карло Анчелотти набрали 75 очков.