«Ференцварош» Черчесова разгромил «Дьер» и вышел в финал Кубка Венгрии
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Вчера, 20 апреля, в рамках полуфинального матча Кубка Венгрии сезона-2021/2022 «Дьер» принимал «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Гости одержали разгромную победу, счёт — 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 23-й минуте отличился нападающий «Ференцвароша» Франк Боли. На 32-й минуте преимущество команды Черчесова удвоил полузащитник Кристофер Закариассен. На 52-й минуте Боли оформил дубль.
На 73-й минуте один мяч отыграл форвард «Дьера» Патрик Бача. Через пять минут забил полузащитник гостей Марко Марин.
Таким образом, «Ференцварош» вышел в финал Кубка Венгрии сезона-2021/2022, где сыграет с «Пакшем», который одолел «Уйпешт» (3:0), а «Дьер» завершил участие в турнире.
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