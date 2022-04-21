Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» Черчесова разгромил «Дьер» и вышел в финал Кубка Венгрии

«Ференцварош» Черчесова разгромил «Дьер» и вышел в финал Кубка Венгрии
Комментарии

Вчера, 20 апреля, в рамках полуфинального матча Кубка Венгрии сезона-2021/2022 «Дьер» принимал «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Гости одержали разгромную победу, счёт — 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 23-й минуте отличился нападающий «Ференцвароша» Франк Боли. На 32-й минуте преимущество команды Черчесова удвоил полузащитник Кристофер Закариассен. На 52-й минуте Боли оформил дубль.

На 73-й минуте один мяч отыграл форвард «Дьера» Патрик Бача. Через пять минут забил полузащитник гостей Марко Марин.

Таким образом, «Ференцварош» вышел в финал Кубка Венгрии сезона-2021/2022, где сыграет с «Пакшем», который одолел «Уйпешт» (3:0), а «Дьер» завершил участие в турнире.

Новость по теме
Черчесов: «Ференцварош» не занимается политическими вопросами. Клуб нас поддержал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022