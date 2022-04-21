Дель Пьеро высказался о возможном возвращении в «Ювентус»

47-летний известный итальянский экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, который в выходные впервые с 2012 года побывал на «Альянц Стэдиум» на матче туринского клуба с «Болоньей» (1:1) в рамках 33-го тура чемпионата Италии, опроверг слухи о том, что цель его визита – обсуждение возвращения в клуб на административную должность.

«Я ценю желание журналистов провести своё расследование, но прямо сейчас, и особенно в этот момент, неуместно комментировать возможность, которая не обсуждается. Благодаря тому, что произошло в прошлом, связь между мной и этими цветами удивительна, независимо от того, что произойдёт. Давайте воздержимся от комментариев по поводу гипотезы и посмотрим, что будет дальше, спасибо за внимание к моей персоне», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italy.

Напомним, Дель Пьеро выступал за «Ювентус» с 1993 по 2012 годы и по сей день является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 289 голов, а также лидером по количеству проведённых матчей за «Ювентус».