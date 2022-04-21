Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не планирует продолжать карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, игрок принял решение покинуть «Юнайтед» летом. В Англии полузащитник варианты для продолжения карьеры не рассматривает. Правильность решения для француза подтвердили и болельщики, чьим поведением в последних матчах Погба не доволен.
Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал девять результативных передач.
Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.
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