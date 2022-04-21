Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кто выиграет Кубок России по футболу?

Кто выиграет Кубок России по футболу?
Комментарии

Завершилась четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу сезона-2021/2022. По её итогам из турнира вылетели ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Балтика». В полуфинал национального Кубка вышли «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей». Примечательно, что два из четырёх полуфиналистов являются представителями ФНЛ.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок России по футболу в нынешнем сезоне?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, жеребьёвка полуфинала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

«Судьи спалились на ровном месте». Разбор спорных решений в дерби «Спартака» и ЦСКА «Судьи спалились на ровном месте». Разбор спорных решений в дерби «Спартака» и ЦСКА
«Спартак» спасает сезон! Но после жаркого дерби с ЦСКА к команде есть вопрос «Спартак» спасает сезон! Но после жаркого дерби с ЦСКА к команде есть вопрос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022