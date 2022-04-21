Кто выиграет Кубок России по футболу?

Завершилась четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу сезона-2021/2022. По её итогам из турнира вылетели ЦСКА, «Зенит», «Рубин» и «Балтика». В полуфинал национального Кубка вышли «Динамо», «Спартак», «Алания» и «Енисей». Примечательно, что два из четырёх полуфиналистов являются представителями ФНЛ.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок России по футболу в нынешнем сезоне?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, жеребьёвка полуфинала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.