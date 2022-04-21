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«Игорь — бог! Показывал что-то шедевральное». Соломатин — об игре Акинфеева со «Спартаком»

«Игорь — бог! Показывал что-то шедевральное». Соломатин — об игре Акинфеева со «Спартаком»
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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал вылет команды из нынешнего розыгрыша Кубка России.

«Немного расстроены результатом. Но счёт на табло! Игра Акинфеева? Игорь — бог! В сегодняшнем матче он, как всегда, показывал что-то шедевральное! Надеюсь, теперь в финале встретятся «Динамо» и «Алания», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

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