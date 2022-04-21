Экс-директор «Локо»: Самедов выглядит нелепо. Если есть факты про откаты, то заяви прямо

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о нарушении экс-селекционером Александром Самедовым юридических обязательств перед клубом.

«Я не знаком с содержанием контракта Самедова с «Локомотивом», но вполне допускаю, что Саша нарушил юридические обязательства перед клубом.



Я уже высказался по поводу его интервью: повторюсь, что в нём говорит обида на всех и вся, а вот критическое отношение к самому себе напрочь отсутствует!



По поводу системы откатов, о которой говорит Самедов, хотел бы сказать, что всем хорошо известно, что так называемый откат – это передача денег определённому лицу, уполномоченному на принятие решений, за предоставление тех или иных незаконных преимуществ или, как сейчас модно говорить, преференций. В контексте интервью Самедов связывает целую систему откатов со мной и моей работой в «Локомотиве». Выглядит это, мягко говоря, нелепо.



Однако если Самедов уверен в себе и у него есть конкретные факты, то пусть прямо заявит об этом, исключив обтекаемые выражения по типу «никого не хочу обидеть» или «наверное, если копнуть поглубже». Времени, чтобы не просто копнуть, а выкопать, у него было предостаточно! Вот и давайте посмотрим, скажет ли он что-либо конкретное или промолчит, либо опять отделается размытыми фразами, основанными на домыслах и сплетнях, тогда это клевета и ему придётся иметь дело с правоохранительной системой.



Я это говорю для того, чтобы он понял, что пора уже повзрослеть и отвечать за свои слова, тем более в публичных выступлениях», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.