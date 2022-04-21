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«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла»

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Ньюкасла»
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Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, руководство «сливочных» видит в бразильце футболиста, который может помочь при перестройке полузащитной линии команды.

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года, куда перешёл из «Лиона» за € 42,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бразильский полузащитник сыграл в 12 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 33-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Реал»:

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