«Надо пробовать». Бышовец — о предложении Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Российский специалист Анатолий Бышовец оценил идею супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Для нас назначение женщин-арбитров — новое дело. Мы очень ограниченно пробовали в качестве линейных арбитров. Я не могу об этом говорить, потому что у меня нет информации об уровне и качестве. То, что происходит за рубежом, единичные случаи, которые были там на чемпионатах Европы в ограниченном количестве. Думаю, надо пробовать, учитывая эмансипацию у нас», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 41-летняя российская рефери Анастасия Пустовойтова не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).