«Успеют ли всё подготовить?» Радимов — о возможном проведении финала Кубка в «Лужниках»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил решение провести финал Кубка России в «Лужниках».

«Думаю, сыграть финал Кубка в «Лужниках» — хорошая идея. Там давно не играли, стадион вообще давно не эксплуатировался. Но успеют ли всё подготовить?» — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».



Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.