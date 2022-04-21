«Играли без «автобуса». В «Зените» поздравили «Аланию» с выходом в полуфинал Кубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.
«Поздравляю «Аланию», главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определён только в серии пенальти. «Алания» играла в футбол быстрый и техничный, без «автобуса», не боясь оставлять впереди трёх, а то и четырёх атакующих футболистов. Желаю «Алании» удачи в полуфинале», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.
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