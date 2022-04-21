Баженов заявил, что было бы прекрасно увидеть в финале Кубка «Спартак» и «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Ожидаю ли финал «Спартак» — «Динамо»? Было бы красиво. Мне импонирует «Алания» — все про них знают, они на слуху. Играют в красивый футбол. «Енисей» же такие крепыши, молодцы — сибиряки. Для вывески, конечно, красиво «Спартак» — «Динамо». Было бы прекрасно увидеть такой матч. Не хочу обидеть «Енисей» и «Аланию». В финал выйдут сильнейшие», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.