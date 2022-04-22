Хави: «Барселона» не могла выбраться со своей половины поля

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в рамках 33-го тура чемпионата Испании.



«Эта встреча доставила мне самые неприятные ощущения, как и игра с «Вильярреалом» (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры. Мы не могли выбраться со своей половины поля. У них отличная команда. Мы ощущали усталость, но добились очень важной победы.

Во многих аспектах они заслуживали большего. Во втором тайме они заслужили ничью. Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что «Барселона» способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо, – это нечто новое», — цитирует Хави Marca.

После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очка. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.

Победный мяч Обамеянга:

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