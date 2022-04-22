«Барселона» может приобрести полузащитника «Валенсии» Солера
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Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может покинуть команду, сообщает Sport.es.
По информации источника, за испанцем внимательно следить «Барселона». Каталонцы готовы его приобрести в том случае, если команду покинет кто-то из хавбеков.
Основной вариант – покупка Солера этим летом, но также возможно подписание в качестве свободного агента следующим. Однако второй вариант «Барселону» устраивает в меньшей степени, потому что она не хотела бы портить отношения с «Валенсией».
В текущем сезоне Солер провёл 32 игры во всех турнирах, забив 12 голов, а также отдав пять голевых передач. Контракт футболиста с «Валенсией» истекает в 2023 году.
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