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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Роберто Фирмино

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Роберто Фирмино
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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с бразильским нападающим Роберто Фирмино, информирует The Liverpool Echo.

Согласно сведениям источника, мерсисайдцы уже готовят новый контракт для Фирмино и сделают предложение игроку в ближайшее время. Руководство «Ливерпуля» учитывает возможную потерю Садио Мане и Мохамеда Салаха, поэтому хочет сохранить в составе своей команды хотя бы один из трёх элементов звёздного атакующего трио.

В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 38 млн. Действующий контракт Роберто с мерсисайдским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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