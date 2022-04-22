Василий Уткин объяснил преимущества «грязного» времени в футболе

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мыслями о том, что защитник «Бенфики» Ян Вертонген призвал ФИФА изменить футбольные правила.
«О переходе футбола на чистое время. Надо сформулировать, почему этого не будет никогда.
Вот сейчас, например, Ян Вертонген заговорил: «Футбол действительно как можно скорее должен перестроиться на чистое игровое время. Игроки постоянно пользуются возможностью нырять и изображать муки, и это лишает удовольствия болельщиков, которые хотят посмотреть хороший футбол, а не театральную постановку!»
«Грязное» время — это преимущество футбола. В силу этого понятно, сколько времени он продолжается. Это значительно упрощает его телепоказ. Программа не съедет, одно на другое не наползёт; бывают исключения, но они крайне редки. Простота телепоказа приносит максимум рекламных денег. Вот и всё. А средств борьбы с симуляцией, например, и сейчас у арбитров и прочих вполне достаточно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 22 апреля 2022
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