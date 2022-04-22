Месут Озил поддержал Гарри Магуайра, которому угрожали взрывом дома

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который получил угрозу, что его дом взорвут.
«Только что прочитал новости о Гарри Магуайре, это просто безумие. Футбол никогда не может быть настолько серьёзным, чтобы угрожать игроку и его семье. Я в шоке. Иногда футбол пробуждает в людях худшее. Надеюсь, все причастные к этому будут наказаны», — написал немец в своих соцсетях.
Ранее футболисту по электронной почте пришло письмо, в котором было сказано, что в доме, где он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.
Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года, куда перешёл из «Лестер Сити» за € 87 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
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