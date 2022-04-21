Капитану «Манчестер Юнайтед» Магуайру сообщили об угрозе взрыва в его доме

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил сообщение об угрозе взрыва в его доме, сообщает Daily Mail.
По информации источника, футболисту по электронной почте пришло письмо, в котором было сказано, что в доме, где он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.
Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года, куда перешёл из «Лестер Сити» за € 87 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр сыграл в 28 матчах, в которых забил один гол.
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