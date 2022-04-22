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«Барселона» готова вернуть воспитанника из Бундеслиги

«Барселона» готова вернуть воспитанника из Бундеслиги
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Барселоне». Испанский клуб следит за игрой 23-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».

По сведениям источника, при этом в клубе понимают, что данный переход будет тяжело осуществить из-за финансового положения «Барселоны».

Ольмо находился в структуре каталонского клуба с 2007 по 2014 год, выступая за молодёжные команды разных возрастов. В «РБ Лейпциг» Ольмо перешёл из загребского «Динамо» в январе 2020 года.

В нынешнем сезоне Ольмо в 24 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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