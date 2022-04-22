«Барселона» готова вернуть воспитанника из Бундеслиги

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Барселоне». Испанский клуб следит за игрой 23-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».
По сведениям источника, при этом в клубе понимают, что данный переход будет тяжело осуществить из-за финансового положения «Барселоны».
Ольмо находился в структуре каталонского клуба с 2007 по 2014 год, выступая за молодёжные команды разных возрастов. В «РБ Лейпциг» Ольмо перешёл из загребского «Динамо» в январе 2020 года.
В нынешнем сезоне Ольмо в 24 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига. 33-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 апреля 2022
-
17:43
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:49
-
16:43
-
16:37
-
16:32
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:21
-
15:17
-
15:11
-
15:08
-
15:02
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:06
-
14:05