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«Хоть где-то побеждаем». «Рубин» — о наградах за лучший SMM и креатив года

«Хоть где-то побеждаем». «Рубин» — о наградах за лучший SMM и креатив года
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Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на завоевание клубом наград за лучший SMM и «Креатив года» за клип «Супергуд» на премии Sport Business Awards.

«Хоть где-то побеждаем», — сказано в сообщении пресс-службы команды в телеграм-канале.

В последний раз «Рубин» побеждал в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Встреча в Грозном прошла 7 марта 2022 года. С тех пор казанская команда не одерживает побед на протяжении шести матчей ( ничья и пять поражений).

Команда Леонида Слуцкого вылетела из Кубка России на стадии четвертьфинала турнира от красноярского «Енисея» (1:3). В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) «Рубин» после 25 матчей занимает в турнирной таблице 12 место с 26 очками.

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