«Хоть где-то побеждаем». «Рубин» — о наградах за лучший SMM и креатив года

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала на завоевание клубом наград за лучший SMM и «Креатив года» за клип «Супергуд» на премии Sport Business Awards.



«Хоть где-то побеждаем», — сказано в сообщении пресс-службы команды в телеграм-канале.



В последний раз «Рубин» побеждал в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). Встреча в Грозном прошла 7 марта 2022 года. С тех пор казанская команда не одерживает побед на протяжении шести матчей ( ничья и пять поражений).



Команда Леонида Слуцкого вылетела из Кубка России на стадии четвертьфинала турнира от красноярского «Енисея» (1:3). В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) «Рубин» после 25 матчей занимает в турнирной таблице 12 место с 26 очками.