Томас Мюллер: «Бавария» может сотворить историю в матче с «Боруссией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча против дортмундской «Боруссии» в матче 31-го тура чемпионата Германии.



«Не так часто бывает ситуация, когда можно выиграть чемпионат, играя против прямых конкурентов в домашнем матче. Мы можем сотворить историю. Мы очень рады этому. Хотим подарить этот момент нашим болельщикам», — цитирует Мюллера официальный сайт Бундеслиги.



После 30 матчей «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Боруссия» находится на второй позиции. В активе команды 63 балла. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 23 апреля. Начало — 19:30 мск.



В текущем сезоне Мюллер провёл за «Бавария» 42 матча во всех турнирах, забив 12 голов, а также отдав 20 голевых передач.