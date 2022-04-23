Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча «Интера» с «Ромой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.



«Мы встретимся с одной из самых сильных команд Серии А, которую тренирует великий тренер. Мы сыграем с «Ромой» в самый оптимальный момент для них. Они сейчас находятся в прекрасной форме. Во вторник мы выиграли дерби и очень мотивированы на успех в предстоящем матче. Будем стараться завершить чемпионат наилучшим образом», — цитирует Индзаги CalcioNews24.



Матч между «Интером» и «Ромой» пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» 23 апреля, начало – 19:00 мск.

После 32 матчей «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков. «Рома» (33) находится на 6-й позиции. В активе команды 58 баллов.