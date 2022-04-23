«Сочи» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 23 апреля, состоится матч «Сочи» — «Ахмат». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Ахмат».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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