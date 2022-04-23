Защитник «Риеки» Меркулов: упал в зарплате в три раза, но для семьи и карьеры Европа — топ

Защитник «Риеки» Михаил Меркулов рассказал о выступлении в Европе и жизни в Хорватии.



«Упал в зарплате чуть больше чем в три раза. Но желание поиграть где-то ещё перевесило. Я же в тот период оказался не нужен казанцам. Самое лучшее, что может быть в работе, — это честность. Мне сообщили, что на меня не рассчитывают, поэтому предложили поискать варианты. Я понимал, что смысла сидеть нет, и «Рубин» помог мне с поиском дальнейшего продолжения карьеры, так как агента у меня нет. У меня был вариант из РПЛ, но почти одновременно с ним появился вариант с «Риекой». Попросил договориться с хорватской командой. Посмотрев на локацию, понял, что для семьи это топ-вариант. Море, горы, что ещё нужно? Плюс хотелось попробовать. Это неоценимый опыт», — цитирует Меркулова «Матч ТВ».