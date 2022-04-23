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«Томь» одолела «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ

«Томь» одолела «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ
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В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 37-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Томи» Никита Кирсанов. Таким образом, «Текстильщик» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 14 матчей.

«Томь» набрала 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Ивановский «Текстильщик» (20) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (68). В следующем туре Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Текстильщик» сыграет с «Оренбургом», а «Томь» проведёт встречу с «Олимпом-Долгопрудный».

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 12:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Кирсанов – 37'
Комментарии
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