«Томь» одолела «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 37-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Томи» Никита Кирсанов. Таким образом, «Текстильщик» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 14 матчей.



«Томь» набрала 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Ивановский «Текстильщик» (20) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (68). В следующем туре Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Текстильщик» сыграет с «Оренбургом», а «Томь» проведёт встречу с «Олимпом-Долгопрудный».