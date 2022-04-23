Отец Гамида Агаларова оценил игру сына в матче с «Уралом». Он забил 17-й гол в РПЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался об игре сына в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом» (1:2).



«Конечно, неприятно, когда команда проигрывает. Как нападающий, думаю, Гамид нормально сыграл. В одном эпизоде голкипер хорошо сыграл, во втором тоже вратарь спас. Сначала Гамид снова был инсайдом, в конце стал играть на острие.



Все голы важны. Гол Гамида дал команде какую-то надежду! В концовке могли, конечно дожать. Ситуация непростая, нужно её выправлять.



Награда лучшему бомбардиру по окончании сезона? Одному богу известно, как всё получится» — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.