В «Уфе» назвали причину поражения в матче с «Уралом». Команда опустилась в зону вылета
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).
«Просто мы были хуже сегодня. Вот и всё. «Урал» заслуженно победил. Надо поздравить их. Они были более убедительными в этой игре. Будем разбираться. В раздевалке все были подавленными, расстроенными. Понимаю, какая обстановка, что там происходит, потому что каждый раз спускаюсь», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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