В «Локомотиве» заявили, что Ан. Миранчук и Магкеев будут готовы к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался о состоянии здоровья футболистов команды после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Миранчук и Магкеев будут готовы к «Краснодару». Едвай дёрнул чуть заднюю поверхность бедра, не так критично. Поменяли, чтобы был готов к игре с «Зенитом», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 апреля, а игра «Краснодар» — «Локомотив» пройдёт 4 мая.

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» с 28 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). Действующий чемпион России — «Зенит».