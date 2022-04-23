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Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг: я буду играть

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг: я буду играть
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Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, что планирует вернуться в футбол.

«Буду ли играть? Да, я буду играть. Когда? Я ещё не восстановился», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последний официальный матч 35-летний Ротенберг провёл 5 декабря 2018 года, выйдя на замену в матче с казанским «Рубином» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка России. С тех пор футболист восстанавливался после травм.

Соглашение Ротенберга с «Локомотивом» истекает в конце нынешнего сезона. За «Локомотив» защитник выступает с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. Также Ротенберг играл за московское «Динамо», «Ростов» и «Химки».

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