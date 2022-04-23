В «Нижнем Новгороде» назвали обидным поражение в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (1:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, игра была достаточно хорошей. Мы играли с одним из грандов российского футбола. «Локомотив» — большой серьёзный клуб. Могли зацепить очки. Команда билась, старалась. Видна тренерская работа. Не получилось сегодня — очень обидно проиграли», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).