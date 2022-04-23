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«Бавария» установила рекорд клубов топ-5 лиг Европы, став в 10-й раз подряд чемпионом

«Бавария» установила рекорд клубов топ-5 лиг Европы, став в 10-й раз подряд чемпионом
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Сегодня, 23 апреля, мюнхенская «Бавария» в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1, что принесло подопечным Юлиана Нагельсмана победу в чемпионате Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд стали триумфаторами национального первенства.

«Бавария» установила рекорд для клубов из топ-5 европейских лиг по числу побед в чемпионате подряд. Команда из Мюнхена превзошла достижение туринского «Ювентуса», у которого было 9 побед подряд в Серии А.

Наиболее продолжительная победная серия во Франции была у «Лиона» — семь раз подряд «ткачи» выигрывали Лигу 1. В Испании рекорд принадлежит «Реалу», у «сливочных» было пять побед подряд. Из английских команд три титула подряд у четырёх клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Хаддерсфилд Таун» и «Арсенал».

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