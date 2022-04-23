«Бавария» установила рекорд клубов топ-5 лиг Европы, став в 10-й раз подряд чемпионом

Сегодня, 23 апреля, мюнхенская «Бавария» в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1, что принесло подопечным Юлиана Нагельсмана победу в чемпионате Германии. Мюнхенцы в 10-й раз подряд стали триумфаторами национального первенства.
«Бавария» установила рекорд для клубов из топ-5 европейских лиг по числу побед в чемпионате подряд. Команда из Мюнхена превзошла достижение туринского «Ювентуса», у которого было 9 побед подряд в Серии А.
Наиболее продолжительная победная серия во Франции была у «Лиона» — семь раз подряд «ткачи» выигрывали Лигу 1. В Испании рекорд принадлежит «Реалу», у «сливочных» было пять побед подряд. Из английских команд три титула подряд у четырёх клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Хаддерсфилд Таун» и «Арсенал».
- 23 апреля 2022
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:17
-
22:06
-
22:02
-
21:46
-
21:42
-
21:31
-
21:27
-
21:24
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28