«Интер» прервал 12-матчевую серию «Ромы» без поражений в Серии А

Сегодня, 23 апреля, в рамках 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Интер» обыграл «Рому». «Нерадзурри» победили со счётом 3:1. В составе «Интера» отличились защитник Дензел Думфрис, хавбек Марсело Брозович и нападающий Лаутаро Мартинес, за «Рому» забил полузащитник Генрих Мхитарян.



Поражение в матче с «Интером» стало для команды Жозе Моуринью первым за 13 игр в чемпионате Италии сезона-2021/2022. До встречи с миланской командой «Рома» в последний раз проиграла «Ювентусу» (3:4) в 21-м туре Серии А.



Миланский «Интер» набрал 72 очка в 33 встречах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (58) — на 5-м месте. Действующий чемпион страны — «Интер».

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