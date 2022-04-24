Жемалетдинов высказался о победе «Локомотива» в матче с «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о победе железнодорожников в матче 26-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1, дубль в составе «Локо» оформил именно Жемалетдинов.

«Победа — для всего клуба, для болельщиков. Да, тяжёлая была игра. Да, в концовке были моменты у соперника. Но самое главное, что мы выиграли.

Мой дубль? В первом задумывалась комбинация, но она немного не прошла. Не прошла обостряющая передача, защитник перехватил, мяч отскочил ко мне. Я ударил — мяч залетел в ворота. Второй гол — получилась хорошая комбинация. Центр, центр, на фланг к Керку. Я изо всех сил бежал в штрафную. Он хорошо прострелил, а я замкнул передачу.

После удаления стало сложнее? Ну да, психологический момент, когда удаляют чужого игрока, думаешь, что всё. Тем более, если ведёшь 2:0. Думаешь, всё, мы победили. И тут забивает другая команда. И тем более что самые опасные моменты — это стандарты, когда у соперника нет одного игрока. Пропустили — и пошла паника. Тренер сказал, что это нормально, что у всех команд такое бывает. Самое главное, что выдержали и победили.

После двух незабитых пенальти меня и семья поддержала, и девушка. Сказали, что такое случается, и даже у великих игроков, что они не забивают два пенальти. Поэтому я сильно не переживал на этот счёт и старался дальше помогать команде. Вроде получается (улыбается)», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».