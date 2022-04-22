Отказ от легионеров и упрёк сборной России. Редкая пресс-конференция главы «Локомотива»

64-летний Юрий Яковлев является президентом ярославского «Локомотива» с самого начала основания клуба. Российский функционер возглавил команду ещё в 1990 году, когда она носила название «Торпедо». Спустя 10 лет клуб изменил название на «Локомотив», но Яковлев остался у руля ярославской команды и пребывает в этой должности по сей день. За это время Юрий Николаевич зарекомендовал себя как один из самых закрытых руководителей в российском хоккее, поэтому каждая его пресс-конференция вызывает большое внимание. Сегодня, 22 апреля, Яковлев подвёл итоги сезона для своего клуба и ответил на ряд насущных вопросов как о жизни «Локомотива», так и всей КХЛ.

О ситуации с легионерами в КХЛ и «Локомотиве»

«Сокращение лимита? Наверное, сейчас такое время, когда эти решения легко принять. Вряд ли кто-то и трёх легионеров наберёт, поэтому это нормальное решение. Касательно «Локомотива», да, мы готовимся к тому, что легионеров не будет. Если кто-то появится из тех, кто нам подойдёт, то пригласим. Но сейчас мы готовимся к тому, чтобы играть сезон без легионеров».

О разрыве контракта с Буше

«Что касается Буше, то не очень хочется комментировать. Скажу только одно – ситуация стала полной неожиданностью для нас. 11 лет назад человек что-то сделал, и мы даже теоретически не могли знать об этом. Поэтому, конечно, это было шоком для нас, тем более что он был игроком первого состава, на нём строилась лидерская тройка. Конечно, всё это было неприятно. Что касается его увольнения, то мы разбираемся в вопросе. Думаю, что через месяц наступит полная ясность».

Рид Буше Фото: photo.khl.ru

О политике формирования состава «Локомотива»

«Почему на протяжении нескольких лет мы вновь и вновь продлеваем контракты с игроками, которые не приносят успеха команде? Я хочу, чтобы вы понимали, как у нас в клубе это делается. Есть коллегиальное решение, есть тренеры, есть селекционеры. Мы работаем в соответствии со своей стратегией. Если бы были игроки, которых можно было взять за нормальные деньги и которые нам бы подошли, то, конечно, мы бы их взяли. Но ситуация складывается так, что по разным причинам не удаётся взять нужных людей. Поэтому что-то хочется обновить, но не всегда получается.

Готовы ли начать платить компенсации другим клубам за ОСА или будем продолжать следовать своему принципу подписывать только свободных агентов? Да, вы правы, что мы всегда следовали этому принципу и старались не покупать игроков. Сейчас ситуация такая, что, может быть, и будем готовы потратиться. Всё будет зависеть от того, как будет идти селекционная работа.

Кто точно уходит из клуба? Сейчас об этом трудно говорить, потому что полным ходом идёт селекционная работа. Как раз сейчас самое горячее время, а сказать утвердительно мы не можем. Всякое может быть. Ну иностранцы уходят, а с остальными мы находимся в переговорах и обсуждениях. Поэтому рано говорить об этом.

Сейчас такая ситуация, что по всем позициям ищем игроков. Повторюсь, игроков не хватает. Слава богу, у нас есть своя стратегия, которая на данный момент очень важна. Вратарская позиция нас очень беспокоит. Но ищем, ищем».

О выступлении Шалунова в нынешнем сезоне

«Шалунов не унёс свои деньги? Безусловно, мы бы хотели, чтобы Максим играл лучше. Надеюсь, что именно так и будет. Спортивная жизнь тяжёлая, не было предсезонки, были травмы. Надеемся, что всё исправится, тем более что игрок нестандартный, у него есть потенциал. Мы в него верим».

Максим Шалунов Фото: photo.khl.ru

О возможном возвращении Коновалова из «Эдмонтона»

«Я уже говорил, что не хочется ничего комментировать, потому что это вопрос переговоров. Во-первых, у него действующий контракт. А во-вторых, дело ещё не дошло до каких-то конкретных переговоров. Когда он освободится и будут конкретные предложения, тогда и будем рассматривать. Когда человек на контракте, тут не о чём говорить, поэтому больше ничего не могу сказать».

О Каюмове и Анисимове

«Говорят, что Каюмов уже точно подписал контракт с «Чикаго»? Вы знаете, столько ходит слухов. Моё мнение, что Артур не уедет в НХЛ, хотя всякое бывает. Как игрок он растёт, и ему рано ехать в НХЛ. Пока я ничего официального на его счёт не слышал.

Касательно Артёма, то сейчас он находится в Америке, тренируется и готовится. Мы надеемся, что он будет играть за нас в следующем сезоне».

Артур Каюмов Фото: photo.khl.ru

О том, зачем сохранили Аверина

«Мы считаем, что Егор очень полезен и потенциал у него очень большой. Где-то бывает так, что люди играют-играют и не до конца раскрывают свой потенциал. Да, у него были неудачные сезоны. Где-то он сам занижал свои возможности. Верим в него. Тем более сейчас такое время, когда молодым игрокам явно не хватает опытных. Поэтому мы на него надеемся».

О тренерском штабе «Локомотива»

«Будем ли усиливать тренерский штаб? Я уже не знаю, куда его усиливать. Я считаю, что Игорь Валерьевич вместе со своими помощниками вполне квалифицированы. Мощная тренерская бригада, которая способна решать самые высокие задачи.

Взяли Давыдова тренировать вратарей? Давыдов очень высококвалифицированный специалист. Считаю, что очень помогает становлению и росту молодых вратарей, да и со взрослыми. Очень довольны его работой и надеемся, что он поднимет ещё не одного молодого вратаря».

О бюджете клуба на следующий сезон

«Гарантии от РЖД есть, и мы обязаны были предоставить их лиге. На данный момент никакой угрозы нет. Как будут развиваться события дальше, пока не знаю. Но очень хочется верить, что всё будет стабильно.

Предсезонные планы сейчас обсуждаются. Утвердительно можно сказать, что первый турнир будем играть в Уфе. Планируются ещё пару контрольных игр. На сегодняшний день пока так, но могут быть изменения».

О молодых игроках в системе «Локомотива»

«Молодёжь участвует в тренировочном процессе. Оцениваем, тренеры смотрят очень внимательно за молодёжью. Мы, конечно, очень хотим, чтобы как можно больше молодёжи вошло в команду в этом сезоне. Конечно, одно дело играть на молодёжном уровне… Кому-то чего-то не хватает – кому-то сил, кому-то характера. Я думаю, что человек 10 будет присутствовать на сборах. Как там будет дальше – время покажет. Для всех двери открыты».

Об уходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из КХЛ

«Что касается «Йокерита» и рижского «Динамо», я считаю, что для лиги и хоккея в целом это большая потеря, если брать спортивную часть прежде всего».

О календаре следующего сезона и международных паузах для сборной России

«Планируют играть 62-64 матча в новом сезоне? Что касается количества игр, я так понимаю, с учётом сохранившихся пауз… Я считаю, что, понимаете, слишком насыщенное количество игр – это, мне кажется, ненормально. Игры через день, перелёты. Считаю, надо заняться вопросами лиги, сократить количество пауз.

Мировая практика показывает, что сборная не может столько готовиться. Надо поднимать качество игроков, качество игр. Потому что ребятам некогда готовиться, восстанавливаться, они не могут общаться с семьями. На мой взгляд, это ненормально».

О том, что должен поменять Третьяк в российском хоккее после перевыборов на пост главы ФХР

«Вы знаете, это такой сложный вопрос, на который не ответить за 30 или 40 секунд. Считаю, что менять нужно многое. Это единственное, что я могу сказать».