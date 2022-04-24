Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем Маурисио Почеттино

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос, останется ли аргентинец Маурисио Почеттино главным тренером парижского клуба.
«У Маурисио есть ещё один год по контракту. Такие вещи вполне нормально обсуждать в конце сезона. Планы обеих сторон и многое другое. Это был трудный сезон, но теперь мы чемпионы. Мы обсудим его контракт, а потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Леонардо Sky Sports.
Вчера, 23 апреля, «ПСЖ» сыграл вничью 1:1 с «Лансом» и досрочно завоевал титул чемпионов Франции. Для наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в карьере тренера. Ранее аргентинский специалист выиграл с «Пари Сен-Жермен» Кубок и Суперкубок Франции.
За время тренерской карьеры Почеттино также работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном» и «Тоттенхэм Хотспур».
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