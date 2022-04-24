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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем Маурисио Почеттино

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о будущем Маурисио Почеттино
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос, останется ли аргентинец Маурисио Почеттино главным тренером парижского клуба.

«У Маурисио есть ещё один год по контракту. Такие вещи вполне нормально обсуждать в конце сезона. Планы обеих сторон и многое другое. Это был трудный сезон, но теперь мы чемпионы. Мы обсудим его контракт, а потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Леонардо Sky Sports.

Вчера, 23 апреля, «ПСЖ» сыграл вничью 1:1 с «Лансом» и досрочно завоевал титул чемпионов Франции. Для наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в карьере тренера. Ранее аргентинский специалист выиграл с «Пари Сен-Жермен» Кубок и Суперкубок Франции.

За время тренерской карьеры Почеттино также работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном» и «Тоттенхэм Хотспур».

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