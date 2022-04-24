Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: в «Реале» слишком уверены в подписании Мбаппе
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После досрочной победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1 спортивный директор клуба Леонардо ответил на вопрос журналистов касательно будущего звезды парижского клуба Килиана Мбаппе.
«В Мадриде уже три года уверены, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» (Мадрид). Может быть, они слишком в этом уверены?» — приводит слова Леонардо Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала».
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.
Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в € 160 млн.
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