Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: в «Реале» слишком уверены в подписании Мбаппе

После досрочной победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1 спортивный директор клуба Леонардо ответил на вопрос журналистов касательно будущего звезды парижского клуба Килиана Мбаппе.



«В Мадриде уже три года уверены, что Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» (Мадрид). Может быть, они слишком в этом уверены?» — приводит слова Леонардо Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала».



Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

Transfermarkt оценивает стоимость Килиана Мбаппе в € 160 млн.