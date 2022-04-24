Хавбек «Локо» Куликов прокомментировал возвращение после травмы. Даниил не играл 5 месяцев

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался по поводу своего возвращения после травмы. Футболист пропустил из-за повреждения пять месяцев.
«Очень рад вернуться после пяти месяцев отсутствия. Ощущения классные, особенно потому что выиграли. Очень рад помочь команде и забрать эти три очка. Должны были заканчивать раньше, забивать голы ещё до того, как пропустили. Нужно было просто контролировать мяч, а не терять его в простых ситуациях. Главное, что мы выиграли.
Ощущаю свою готовность на 85-90%. Есть куда ещё расти. Постараюсь это сделать уже к ближайшему матчу. Сейчас надо думать только об игре с «Зенитом». Завтра будет восстановительная тренировка, и вот с неё уже начнём готовиться», — приводит слова Куликова официальный сайт «Локомотива».
- 24 апреля 2022
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