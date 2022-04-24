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Сердар Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Байер»

Сердар Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Байер»
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун после матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (4:1) прокомментировал свой дебютный гол.

«Мы играли хорошо, были сосредоточены на том, чтобы взять три очка в этой встрече. У нас получилось это сделать, мы счастливы. Теперь будем фокусироваться на следующей встрече. Мы заслужили эту победу. Думаю, «Байер» попадёт в Лигу чемпионов. Я верю в эту команду, в наших тренеров. Безусловно, я рад своему дебютному голу. Я рад, что готов выкладываться в сложных матчах», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Байера».

После 31 сыгранного тура «Байер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) – на последней, 18-й строчке.

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