Сердар Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Байер»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун после матча 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (4:1) прокомментировал свой дебютный гол.



«Мы играли хорошо, были сосредоточены на том, чтобы взять три очка в этой встрече. У нас получилось это сделать, мы счастливы. Теперь будем фокусироваться на следующей встрече. Мы заслужили эту победу. Думаю, «Байер» попадёт в Лигу чемпионов. Я верю в эту команду, в наших тренеров. Безусловно, я рад своему дебютному голу. Я рад, что готов выкладываться в сложных матчах», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Байера».



После 31 сыгранного тура «Байер» располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) – на последней, 18-й строчке.