Спортивный директор «Баварии» подтвердил, что клуб ведёт переговоры с Гравенберхом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что немецкий клуб ведёт переговоры с полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом.
«Мы ведём переговоры с Райаном Гравенберхом. Сделка закрыта? Я ничего не могу сказать прямо сейчас», — приводит слова Салихамиджича в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
«Бавария» работает над тем, чтобы в ближайшее время завершить подписание контрактов с Райаном Гравенберхом и ещё одним футболистом «Аякса» — Нуссайром Мазрауи.
Гравенберх является воспитанником академии «Аякса». Контракт полузащитника истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.
Вчера, 23 апреля, «Бавария» в матче 31-го тура Бундеслиги обыграла «Боруссию» (Дортмунд) со счётом 3:1 и досрочно завоевала титул чемпионов Германии.
- 24 апреля 2022
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