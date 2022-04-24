Хавбек «Локомотива» Карпукас: Бускетс — потрясающий игрок, я им восхищаюсь
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19-летний полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о футболистах, которые являются для него примерами для подражания.
«Раньше я называл Серхио Бускетса, Хаби Алонсо, Хави. Теперь они уже возрастные, некоторые завершили карьеру. Сейчас потрясающий Серхио Бускетс, я им восхищаюсь. Человек с такими физическими данными, не самый быстрый, а играет на самом высоком уровне. Ещё бы хотел добавить Жоржиньо. Мне он очень нравится», — сказал Карпукас в интервью пресс-службе «Локомотива».
Московский «Локомотив» в 25 матчах набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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