«Рубин» победил первый раз за семь матчей, серия длилась полтора месяца

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» (Казань) и «Арсеналом» (Тула). Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 1:0. Для «Рубина» эта победа стала первой в семи последних играх во всех турнирах.

Единственный гол в игре забил Александр Ломовицкий. Команда Леонида Слуцкого не могла победить полтора месяца. Общий счёт последних семи игр казанского клуба – 7:16.

Последняя победа «Рубина» до сегодняшнего матча была 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 26 матчей располагается на 11-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома «Сочи» 30 апреля.