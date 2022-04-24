Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» победил первый раз за семь матчей, серия длилась полтора месяца

«Рубин» победил первый раз за семь матчей, серия длилась полтора месяца
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» (Казань) и «Арсеналом» (Тула). Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 1:0. Для «Рубина» эта победа стала первой в семи последних играх во всех турнирах.

Единственный гол в игре забил Александр Ломовицкий. Команда Леонида Слуцкого не могла победить полтора месяца. Общий счёт последних семи игр казанского клуба – 7:16.

Последняя победа «Рубина» до сегодняшнего матча была 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 26 матчей располагается на 11-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома «Сочи» 30 апреля.

В России появилась новая команда-звезда. «Енисей» устроил «Рубину» чудовищный праздник! В России появилась новая команда-звезда. «Енисей» устроил «Рубину» чудовищный праздник!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022