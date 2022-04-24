«Рубин» победил первый раз за семь матчей, серия длилась полтора месяца
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Сегодня, 24 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» (Казань) и «Арсеналом» (Тула). Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 1:0. Для «Рубина» эта победа стала первой в семи последних играх во всех турнирах.
Единственный гол в игре забил Александр Ломовицкий. Команда Леонида Слуцкого не могла победить полтора месяца. Общий счёт последних семи игр казанского клуба – 7:16.
Последняя победа «Рубина» до сегодняшнего матча была 7 марта. Тогда подопечные Слуцкого на выезде сумели одолеть грозненский «Ахмат» – 2:1. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» после 26 матчей располагается на 11-м месте. В следующем туре казанский клуб примет у себя дома «Сочи» 30 апреля.
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