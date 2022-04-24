Слуцкий объяснил, почему Абильгор заменил Мусаева в стартовом составе в игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о причинах перестановок в стартовом составе казанской команды.



«Абильгор не должен был играть. У нас должен был играть Мусаев. У него просто есть небольшое повреждение. Он уже перед разминкой попробовал и почувствовал, что нет. Абильгора бы планировали максимум на второй тайм, на 45 минут, потому что он пять месяцев не играл в футбол. Но ещё раз, наверное, к вопросу о том, что если есть внутри команды фундаментальные футболисты, то, конечно, тренеру намного легче. Потому что он вышел и по существу сцементировал игру в середине поля, забрал весь подбор, очень грамотно распоряжался на мяче. То есть, конечно же, его выход был значительным усилением для нас.



Любая победа всегда психологически помогает. Поражение убивает, а победа окрыляет. Так работает всегда», — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча 26-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0).

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