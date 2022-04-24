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Антон Зиньковский рассказал о задаче «Крыльев Советов» на остаток сезона

Антон Зиньковский рассказал о задаче «Крыльев Советов» на остаток сезона
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о задаче команды на остаток сезона.

«Поддержали Ломаева, у всех бывает. И красная, и вторая жёлтая тоже бывают. Идём дальше. В следующем матче будут кадровые проблемы, но ничего страшного.

Какая задача у «Крыльев» на сезон? Будем улучшать результаты, стараться. Может, кадровые проблемы возникнут, ещё что-то. По ходу матча всё может быть в последних турах. Будем стараться, сделаем всё от нас зависящее. Если выиграем пару матчей, будет позитив от этого сезона. Все ребята будут стараться, никто не опускает руки. Матч с «Химками» проиграли сами.

Станет ли хуже судейство, если VAR уйдёт из России? Не знаю. С VAR всё равно смотрят ту же красную карточку. Сыграл в ногу — да, красная карточка, а так бы не увидели. Наверное, это помогает, хотя в нашем случае это сыграло в худшую сторону. Один момент разобрали, а с Коваленко. Наверное, ему надо было падать — тогда бы поставили.

Руководитель медиаслужбы посвятил мне песню — это круто. Все офигели, когда её представили. Теперь многие, кто из Самары, из команды, в том числе и я, включаем её в машине. Слушаешь, подпеваешь», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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